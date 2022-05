Wypadek 61-letniego motorowerzysty na DK 12. Kierujący był nietrzeźwy

Wypadek z udziałem motorowerzysty na DK 12

Na miejsce zdarzenia, do którego doszło ok. godziny 12.30, wezwano ratowników medycznych, policję i dwa zastępy PSP oraz OSP z Prymusowej Woli. Strażacy zastali na miejscu zdarzenia motorowerzystę leżącego na jezdni pod opieką lekarza, który przejeżdżał własnym pojazdem i udzielał poszkodowanemu pomocy. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

Z ustaleń opoczyńskich policjantów wynika, że kierowca motoroweru marki Toros zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia motoroweru na jezdnię. Okazało się, że mężczyzna był w stanie nietrzeźwości - badanie wykazało 1,4 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo kierujący miał aktywny, sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Był przytomny i kontaktowy - informuje asp. szt. Barbara Stępień z KPP w Opocznie. - Ustaleni świadkowie zdarzenia potwierdzili, że do kolizji nie przyczynił się inny pojazd. Niestety, trudno było ustalić, czy motorowerzysta w chwili zdarzenia miał kask ochronny. Świadkowie nie mogli jednoznacznie wskazać. Dodatkowo, kierujący motorowerem próbował wprowadzić w błąd policjantów, twierdząc, że to nie on prowadził pojazd.