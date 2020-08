Wypadek autobusu w Maszkowicach koło Zgierza. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Z Krośniewic do Strykowa jechało 21 osób

Do wypadku doszło kwadrans po godz. 17 w Maszkowicach w powiecie zgierskim. Jadący z Krośniewic do Strykowa autobus prywatnej firmy VIP Bus Kutno aby uniknąć zderzenia z poprzedzającym go pojazdem gwałtownie zahamował. W wyniku hamowania kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu.

Autobusem podróżowało 21 osób, cztery osoby zostały poszkodowane. Szczęśliwie nie były to poważne rany.

- Głównie były to obtarcia i drobne stłuczenia. Nie ma osób poważnie rannych, nikt nie pojechał do szpitala - informuje Michał Mirowski, rzecznik prasowy PSP w Zgierzu.

Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i policję.