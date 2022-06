Wypadek ciężarówek na autostradzie A1 w Łódzkiem

Do wypadku na A1, dokładnie na wysokości 304 km pasa jezdni w kierunku Katowic 55-letni kierowca ciężarówki star zatrzymał się na pasie awaryjnym, a niebawem w tył pojazdu uderzył ciężarowy samochód MAN z siłą, które oba samochody zepchnęły poza bariery ochronne, do rowu. Kierowcę stara odwieziono do szpitala w Brzezinach. Ruch policja kierowała lewym pasem aż do godz. 13.

Wcześniej, bo około godz. 3 nad , doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, tyle, że na autostradzie A2, w okolicach Parzęczewa w kierunku na Warszawę. Tam utrudnienia zakończyły się około godz. 5 rano.