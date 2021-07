Wypadek koło Łodzi. Samochód spadł z mostu we wsi Prusinowice OPRAC.: Dariusz Matyjaszczyk

Samochód spadł z mostu we wsi Prusinowice. policja

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę koło Łodzi. W powiecie pabianickim na drodze we wsi Prusinowce samochód zjechał do rzeki.