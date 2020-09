Wypadek na A1. Autostrada A1 zablokowana w kierunku Gdańska! Zderzyły się dwie ciężarówki. Wyciekł ciekły azot

Wypadek na A1 w kierunku Gdańska 01.09.20

Do zderzenia dwóch ciężarówek na A1 doszło między węzłami Brzeziny i Łódź Północ, około godz. 1 w nocy. Jednym z pojazdów była cysterna przewożąca ciekły azot. Substancja zaczęła wyciekać w wyniku zderzenia.

- Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Gdańska - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA. - Dzięki pomocy policji samochody zablokowane między węzłami zostały już wyprowadzone na autostradę A2. Aktualnie, jadąc w kierunku północnym należy zjechać na węźle Brzeziny i drogą krajową nr 72 kierować się w stronę Łodzi, gdzie zjeżdżamy na DK 14, jeśli chcemy ponownie dostać się na autostradę A1 i/lub A2. Udający się w kierunku Warszawy mogą DK 72 dojechać do drogi ekspresowej S8 w Rawie Mazowieckiej, skąd dotrą do stolicy.

Zablokowana A1 w kierunku Gdańska 01.09.20

Aby udrożnić autostradę konieczne jest przepompowanie azotu do innej cysterny, co potrwa, jak szacują służby techniczne, nie krócej niż do południa. Apelujemy o ostrożność i sugerujemy rozważenie innej trasy przejazdu.