Wypadek na DK 1. Zderzenie trzech samochodów na DK 1. Są ranni!

Wypadek na DK 1

Do wypadku doszło w poniedziałkowy poranek (30 sierpnia) na remontowanym odcinku DK 1 na wysokości miejscowości Kosówka (gmina Gomunice). Między Kamieńskiem a Radomskiem zderzyły się trzy pojazdy.

Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, kierujący seatem mieszkaniec powiatu kutnowskiego nie dostosował prędkości do warunków na drodze, nie zachował ostrożności i uderzył w poprzedzającego go citroena, po czym ten uderzył w iveco. Do szpitala trafiły trzy z czterech osób podróżujących citroenem. W wypadku brały jeszcze dwie osoby z seata i oraz dwie z iveco, one na szczęście nie potrzebowały pomocy medycznej.

Kierowcy byli trzeźwi, na DK 1 wciąż trwają utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden z dwóch pasów w kierunku Katowic.