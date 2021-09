Wypadek na DK 12 w Kozeninie. Zderzenie ciężarówki z jadącym na motocyklu policjantem na służbie

Wypadek motocyklisty na DK 12 w Kozeninie. Ciężko ranny policjant

Do zderzenia jadącego na motocyklu policjanta z ciężarówką doszło w poniedziałek (13 września) przed godziną 9 na drodze krajowej nr 12 w Kozeninie (powiat opoczyński). Kiedy na miejscu wypadku pojawiły się służby ratownicze, ciężarówka znajdowała się we wjeździe do firmy betoniarskiej. Ranny motocyklista to policjant na służbie.

Opoczyńska straż pożarna, która pracowała na miejscu wypadku poinformowała, że drugi motocyklista, także policjant na służbie, jechał w bezpiecznej odległości i zdążył wyhamować. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu motocyklem policjantowi. W wyniku zdarzenia opoczyński policjant odniósł poważne obrażenia i został przewieziony do szpitala. Trwa walka o jego życie.Okoliczności wypadku bada opoczyńska policja pod nadzorem prokuratury.

Na miejscu pomocy pracowali strażacy z KSRG OSP Mniszków, JRG Opoczno, ZRM Opoczno, a także WRD Opoczno oraz prokurator.