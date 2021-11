Wypadek na DK 12 w Przygłowie (gm. Sulejów). Czołowe zderzenie osobówki i tira, na miejscu śmigłowiec LPR ZDJĘCIA

Wypadek na DK 12 w Przygłowie (gm. Sulejów). Czołowe zderzenie osobówki i tira, na miejscu śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło ok. godz. 8.40. Jak ustaliła wstępnie policja, kierujący volkswagenem polo 23-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego, jechał w kierunku Piotrkowa. Gdy jadący przed nim samochód zaczął hamować przygotowując się do skrętu w lewo, kierowca volkswagena, chcąc uniknąć najechania na jego tył, gwałtownie zjechał na przeciwległy pas czołowo zderzając się z ciężarówką.

23-latek został zabrany przez śmigłowiec LPR do szpitala w Łodzi.

- Pasażerka vw została zabrana do szpitala w Łodzi - informuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie.

38-letni kierowca tira był trzeźwy.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach.