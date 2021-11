Wypadek na DK 12/91. Dwie osoby zginęły w zderzeniu osobówki i samochodu dostawczego

Śmiertelny wypadek między Rękorajem a Karlinem na DK 12/91. Dwie osoby zginęły w zderzeniu osobówki i samochodu dostawczego

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 6 listopada do południa na DK 12/91, między Rękorajem a Karlinem - na wysokości drogi do Kosowa. Jak informuje st. asp. Izabela Gajewska, rzecznik prasowy KMP w Piotrkowie, kierujący oplem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na DK 12/91, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kierunku Łodzi mercedesowi. Doszło do zderzenia, w wyniku którego do szpitala przewieziono 74-letniego kierowcę opla i 70-letnią pasażerkę.

- Niestety, oboje zmarli w wyniku odniesionych obrażeń - mówi st. asp. Izabela Gajewska.

Kierowca mercedesa sprintera był trzeźwy.