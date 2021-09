Wypadek na DK74. Zderzyły się trzy auta, jedna osoba została ranna ZDJĘCIA

Wypadek na DK74 za Gomulinem, 09.09.2021. Zderzyły się trzy auta, jedna osoba ranna

Do wypadku na DK74 za Gomulinem doszło ok. godz. 14. Jak podaje mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, na miejsce zadysponowano dwie jednostki PSP z Piotrkowa i jedną OSP Gomulin. W zdarzeniu uczestniczyło pięć osób z trzech samochodów. Jedna została ranna i karetką pogotowia przetransportowana do szpitala.

- Kobieta kierująca lexusem jadąca od strony Bełchatowa, wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku wsi Żachta, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu volvo. Doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów, a następnie lexus uderzył jeszcze w daihatsu - mówi o ustaleniach z przebiegu zdarzenia Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie.

Droga była całkowicie zablokowana przez ok. 1,5 godziny, a następnie policjanci mieli kierować ruch wahadłowo.