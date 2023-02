Wypadek na drodze Bukowa - Borowa (gm. Wola Krzysztoporska). Suzuki uderzyło w drzewo, kierowca chciał ominąć dzikie zwierzę. Był pijany

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 18 lutego 2023 roku około godziny 4:00. Kierujący suzuki, jadąc od strony miejscowości Bukowa, chcąc ominąć dzikie zwierzę, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Jak się okazało, był pijany. 46-latek wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności.

- Dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do mieszkańców w miejscowości Borowa przyszedł mężczyzna, który oświadczył, że przed chwilą jadąc swoim pojazdem wjechał w drzewo. Na miejsce od razu pojechali policjanci piotrkowskiej drogówki oraz policjanci z Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy piotrkowskiej policji.

Mundurowi pracujący na miejscu ustalili przebieg zdarzenia, z którego wynika, że 46-latek jadąc od strony miejscowości Bukowa, nie zachował ostrożności i podczas omijania dzikiego zwierzęcia utracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna został przewieziony do szpitala.