Wypadek na drodze krajowej nr 43 w Pątnowie w powiecie wieluńskim. Zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka! 55-latek w szpitalu

W środę 16 lutego na DK43 w Pątnowie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Zgłoszenie do służb wpłynęło kilka minut przed godz. 6. Obrażeń doznał kierujący volkswagenem passatem 55-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Pogotowie zabrało mężczyznę do szpitala.

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący passatem chciał skręcić w lewo i zatrzymał się. Wtedy w tył osobówki uderzył ciężarowy DAF. - Siła uderzenia spowodowała, że osobowy volkswagen przemieścił się na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym scania - informuje st. asp. Katarzyna Grela, rzecznik wieluńskiej policji.

W wyniku wypadku droga została całkowicie zablokowana, policjanci zorganizowali objazdy. Na miejsce zdarzenia zadysponowano również trzy zastępy straży pożarnej.