Wypadek na drodze krajowej nr 91 w Ozorkowie. Samochód osobowy uderzył w TIR-a 07.05.2021

Wypadek na drodze krajowej nr 91 w Ozorkowie

W piątek, 7 maja około godziny 9:30 doszło do groźnie wyglądającego wypadku na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Łodzią, a Łęczycą. Na ulicy Maszkowskiej w Ozorkowie zderzyły się dwa samochody osobowe oraz TIR. Kierujący pojazdem marki Suzuki nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu kierowcy w Mitsubishi, co doprowadziło do zderzenia obu samochodów. Pojazd Mitsubishi został wyrzucony na równoległy pas, po czym uderzył w TIR-a marki VOLVO. Po badaniu alkomatem okazało się, że przebadani kierowcy byli trzeźwi.

Kierowca Mitsubishi został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.