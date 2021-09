Wypadek na Drodze Wojewódzkiej nr 491. BMW dachowało. Kierowca przewieziony do szpitala

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący busem w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania jednośladu zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod jadący z przeciwka pojazd BMW.

Ten aby uniknąć czołowego zderzenia z busem zjechał na prawe pobocze, uderzył w znak drogowy a następnie zjechał do rowy i dachował. 30-letni mieszkaniec Działoszyna był trzeźwy lecz nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, z ogólnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo-informuje Marcin Pawełoszek, rzecznik KPP w Pajęcznie.