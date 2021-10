Wypadek na przejeździe kolejowym w Cekanowie koło Tomaszowa. Nie żyje kierowca transportera

Wypadek w Cekanowie

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 18 października, około godziny 11 na przejeździe kolejowym w Cekanowie koło Tomaszowa Maz.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca vw transportera nie zatrzymał się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, a gdy był już na torach, uderzył w niego pociąg ŁKA, jadący z Drzewicy przez Tomaszów do Łodzi. Siła uderzenia była tak duża, że pociąg ŁKA, który przypuszczalnie jechał z dozwoloną w tym miejscu prędkością ponad 100 km/h, pchał samochód przez ponad 300 metrów.

Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy, którzy wydobyli zakleszczonego w pojeździe mężczyznę i podjęli próbę reanimacji, niestety bezskuteczną.

Pociągiem do Łodzi podróżowało 27 pasażerów, głównie młodych ludzi jadących do szkoły. Wszyscy wraz z obsługą pociągu zostali ewakuowani do podstawionego autobusu, który zabrał ich w dalszą podróż.