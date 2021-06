Wypadek na S8 koło Zduńskiej Woli. Zderzenie trzech pojazdów

Wypadek na ekspresowej S8

Wypadek na ekspresowej S8 między węzłami Zduńska Wola Zachód i Zduńska Wola Wschód. Do zderzenia pojazdów doszło we wtorek, 15 czerwca po godz. 10. To już kolejne zdarzenie tego dnia w tym miejscu.

Jak informuje straż pożarna, na wysokości wsi Młodawin, na 190 km trasy S8 doszło do zderzenie trzech pojazdów: dwóch samochodów dostawczych oraz samochodu osobowego z przyczepą. W pojazdach podróżowały łącznie 4 osoby.

Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Na miejscu działają trzy zastępy z JRG PSP Zduńska Wola

To już drugie zdarzenie, do jakiego doszło na trasie S8 w kierunku Łodzi. Przed godz. 9 doszło do wypadku w okolicach węzła Zduńska Wola Wschód. Tam droga została zablokowana.