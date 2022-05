Wypadek na S8. Są poszkodowane osoby. Konieczny był helikopter LPR

- Volvo prowadzone przez 70-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego zderzyło się z Volkswagenem którym kierował 70-letni mieszkaniec Płocka - mówi asp.sztan Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

- W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, a byli to kierowcy oraz dwie pasażerki pojazdów. Z obrażeniami ciała do sieradzkiego szpitala trafili kierowcy oraz pasażerka volvo. Zadysponowany został ponadto helikopter LPR, który przetransportował pasażerkę volkswagena do szpitala w Łodzi.

Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora Rejonowego w Sieradzu którzy zbierają i zabezpieczają ślady związane z tym wypadkiem okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniane będą w ramach. Postępowanie prowadzone jest przez sieradzką policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu