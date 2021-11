Wypadek na skrzyżowaniu ul. Milionowej i ul. Kilińskiego. Pięć osób rannych w groźnym wypadku! Co było przyczyną wypadku?

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu

Według policji, ul. Milionową – od ul. Piotrkowskiej do ul. Łęczyckiej – jechało renault megane kierowane przez 30-letniego mężczyznę. Niestety, na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z mercedesem sprinterem kierowanym przez 54-latka., który jechał od ul. Senatorskiej do ul. Tymienieckiego.