Wypadek na trasie Łobudzice – Rzepiszew. Kierująca oplem trafiła do szpitala w Zduńskiej Woli

18 czerwca 2022 roku ok. godz. 6 służby ratownicze zostały poinformowane o zdarzeniu na trasie Łobudzie – Rzepiszew. Z nieznanych jeszcze przyczyn z drogi na pole zjechał Opel Vectra. Doszło do dachowania auta. Kierowała nim 36-letnia mieszkanka Rzepiszewa. Kobieta trafiła na obserwację do szpitala w Zduńskiej Woli. Okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia wyjaśniają zduńskowolscy policjanci.