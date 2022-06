Wypadek na ul. Brzeźnickiej w Radomsku. Zderzyły się 3 samochody, 4 osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek (31 maja) około godziny 16 na ulicy Brzeźnickiej w Radomsku. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, 38-letnia kierująca oplem corsą jadąc w kierunku centrum miasta chciała ominąć urządzenie wykonujące roboty drogowe i doprowadziła do czołowego zderzenia z citroenem. Następnie opel odrzucony siłą uderzenia uderzył w innego opla.

Do szpitala trafiły 3 osoby z opla kierowanego przez sprawczynie zdarzenia - informuje nadkomisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - To kierująca i dwójka jej dzieci: 3- i 13-letni chłopcy. Młodsze dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do jednego z Łódzkich szpital. Do szpitala w Radomsku trafił też kierujący citroenem.

Uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, kierowcy byli trzeźwi. 38-latka przed sądem odpowie za spowodowanie wypadku.