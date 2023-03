Wypadek na ul. Spornej w Łodzi. Porsche całkowicie zmiotło przystanek autobusowy. Dwie osoby ranne

Wypadek na ul. Spornej w Łodzi. Porsche zmiotło przystanek autobusowy

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 10.34 na ul. Spornej w rejonie skrzyżowania z ulicą Bracką. Doszło do zderzenia dwóch samochodów. Po uderzeniu jedno z nich - Porsche, wjechało w pobliski przystanek autobusowy. W wyniku zdarzenia dwie osoby poszkodowane, którym udzielono pierwszej pomocy.

Na miejscu policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

