Wypadek na ul. Wyszyńskiego w Opocznie. 7-latka wbiegła prosto pod samochód Beata Dobrzyńska

archiwum

W Opocznie na ulicy Wyszyńskiego 7-latka wbiegła na jezdnię, wprost pod nadjeżdżającego opla. Dziewczynka została przetransportowana do jednego z łódzkich szpitali. Policja apeluje do opiekunów, by rozmawiać z najmłodszymi o ich bezpieczeństwie.