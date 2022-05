Wypadek na ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi! Pijany kierowca dachował oplem! Miał 1,6 promila

Do zdarzenia doszło w czwartek, 12 maja, około godziny 19. Wtedy to policjanci zostali wezwani do kolizji drogowej.

Mundurowi ustali, że kierujący oplem nie dostosował prędkości do warunków na drodze w wyniku czego na ulicy Aleksandrowskiej zjechał na przeciwległy pas ruchu, przejechał przez pas zieleni i dachował.

Tuż po dachowaniu kierowca wyszedł samodzielnie z pojazdu i chciał oddalić się z miejsca zdarzenia. Na szczęście dzięki interwencji świadków udało się go zatrzymać do przyjazdu policji.