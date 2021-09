Wypadek na Wąwale. Kierowca cofając samochód potrącił kobietę. Pogotowie lotnicze zabrało ją do szpitala Dag

Do groźnego wypadku doszło w środę (30 września) ok. godziny 16 na Wąwale. 27-letni kierowca potrącił kobietę. Ranną 53-latkę do łódzkiego szpitala zabrało pogotowie lotnicze.