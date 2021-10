Wypadek pod Olsztynem. Adwokat nazwał samochód ofiar "trumną na kółkach". Biegli znaleźli w jego organizmie kokainę

Do wypadku doszło 26 września pod Olsztynem. Łódzki prawnik wracał z wesela influencerki, siedział za kierownicą mercedesa. Doszło do czołowego zderzenia z audi, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat. Obie zginęły na miejscu, a niedługo po wypadku adwokat nagrał filmik, w którym mówił o tym, że kobiety zginęły, gdyż poruszały się trumną na kołach.

Nowe fakty w sprawie wypadku

- Badanie zostało wykonane niemal trzy godziny po wypadku, o godz. 20.50 - mówi "Dziennikowi Łódzkiemu" adwokat Karol Rogalski, pełnomocnik rodzin. - Złożyłem wniosek o opinię uzupełniającą, chodzi głównie o przeprowadzenie badań retrospektywnych, które wykażą jakie było stężenie kokainy w momencie wypadku, a nie po tak długim czasie. W najbliższym czasie złożę także wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, gdyż do tej pory do tego nie doszło.

Teraz w sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Pierwsi podali je dziennikarze programu "Uwaga" w TVN, a chodzi o wykrycie śladowych ilości kokainy w organizmie adwokata. Po wypadku została bowiem pobrana krew do badań toksykologicznych. Zdaniem biegłych nie miało to jednak wpływu na jego zdolności psychomotoryczne. Pełnomocnik rodzin zmarłych ma zastrzeżenia do opinii.

Potrzebne kolejne opinie

Adwokat nie komentuje

Prokuratura milczy

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie

- Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie samego wypadku, gdyż nie zostały postawione zarzuty w tej sprawie, a rzecznik nie dysponuje materiałem dowodowym - mówi adw. Anna Mrożewska, rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. - Nie komentujemy doniesień dotyczących zawartości kokainy, gdyż wiemy o tym tylko z doniesień medialnych.

Rzecznik czeka na informacje z policji i prokuratury. Dalsze procedury (ogólne, które nie dotyczą tylko tego konkretnego przypadku) są następujące: jeśli rzecznik ma materiał dowodowy i uzna, ze sprawę trzeba wyjaśnić, to kieruje ją do sądu dyscyplinarnego. Ten może nałożyć następujące kary: upomnienie, naganę finansową, zawiesić w prawach wykonywania zawodu lub wydalić z zawodu. Jeśli rzecznik nie otrzyma materiału dowodowego, to postepowanie jest zawieszane do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez wymiar sprawiedliwości.