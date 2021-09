Wypadek policjanta na DK 42 koło Pajęczna. W zderzeniu z BMW ranny został komendant policji z Radomska Marcin Stadnicki, wsp. M. Kulka

We wtorek 28 września na drodze krajowej między Pajęcznem a Makowiskami doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym ranne zostały dwie osoby 21-letnia kobieta i 49-letni mężczyzna, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Poszkodowany mężczyzna to nadkom. Robert Baryła, Komendant Powiatowy Policji w Radomsku, który wcześniej pełnił obowiązki komendanta policji w Wieluniu. Jego stan jest ciężki.