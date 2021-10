Wypadek przy pracy w Suwary Tech w Ksawerowie pod Pabianicami. Ustalenia prokuratury i inspektorzów PIP

Do tragedii doszło 16 września w zakładzie produkującym opakowania z tworzywa sztucznego. Około godz. 15.45 Józef R. otworzył prawe drzwi osłony tzw. strefy niebezpiecznej maszyny nazywanej dmucharką lub wtryskarką. Niestety, w strefie tej został ściśnięty przez maszynę. Wezwano strażaków, którzy wydobyli pracownika z pułapki. Doznał poważnych obrażeń wewnętrznych. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Łodzi. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł po pięciu dniach.