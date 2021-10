Wypadek przy ul. Łagiewnickiej w Łodzi. Sprawca wjechał w sklep! Kierował autem za pomocą... kijków do nordic walking Wiesław Pierzchała

Kierowca renault kadjar „odpalił” samochód za pomocą… kijków do nordic walking. Efekt był taki, że wjechał do sklepu z aparatami słuchowymi. Na szczęście nie ucierpiał ani on, ani pracownik sklepowy.