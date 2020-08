Wypadek w Anielinie w gminie Poświętne. Pięć osób w szpitalach. Sprawca wypadku miał 4 promile alkoholu [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w poniedziałek, 24 sierpnia, wieczorem na drodze krajowej nr 48 w Anielinie między Inowłodzem a Poświętnem.

Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że 60-letni kierowca opla corsa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem kia sportage, w którym podróżowały cztery osoby: dwie kobiety w wieku 35 i 38 lat oraz dwóch chłopców w wieku 8 i 7 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitali. Trzy osoby do szpitala w Tomaszowie, kolejne dwie do szpitala w Opocznie. Następnie decyzją lekarzy czworo z uczestników zdarzenia trafiło do dwóch łódzkich szpitali.

Obojgu kierującym została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Okazało się, że 60-letni kierowca opla, mieszkaniec Radomia, miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu. Dodatkowo policjanci ustalili, że mężczyzna ma orzeczony prawomocny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprawy wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci przygotowują wniosek o areszt tymczasowy dla niego, ale na razie mężczyzna przebywa jeszcze w szpitalu pod opieką lekarzy.