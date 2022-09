Wypadek w Bełchatowie. Pijany kierowca wjechał do rowu. Świadek zabrał mu kluczyki i wezwał policję

Wszystko działo się w piątek wieczorem, 9 września 2022, w Dobrzelowie. Przypadkowy świadek zauważył opla, który wjechał do rowu. Postanowił sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. Kierowca w tym czasie próbował wyjechać z rowu.

Kiedy mężczyzna podszedł do samochodu, poczuł od kierowcy woń alkoholu. Natychmiast zareagował, wyłączył silnik samochodu i zabrał kluczyki. Na miejsce wezwał policję.

Okazało się, że samochodem kierował 42-letni bełchatowianin. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Stracił już swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz surowe konsekwencje finansowe.

- To kolejny przypadek, kiedy mieszkańcy powiatu bełchatowskiego sprzeciwiają się takim nieodpowiedzialnym czynom na drodze, podejmują działania i powiadamiają służby - mówi nadkom. Iwona Kaszewska, rzecznik policji w Bełchatowie. - Nie zawsze trzeba osobiście ujmować osoby łamiące prawo. Ważne, by o swoich przypuszczeniach powiadomić policję i nie pozwolić, by pijani kierowcy poruszali się po drogach i zagrażali niewinnym osobom. Mieszkańcowi powiatu bełchatowskiego już dziś serdecznie dziękujemy za reakcję na zagrożenie i godną naśladowania postawę.