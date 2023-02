Wypadek w centrum Skierniewic. Jedna osoba ranna. ZDJĘCIA

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło tuż przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Chwilę po godzinie 14 do naszej jednostki przybiegają świadkowie zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Strykowskiej i Plac Floriana. Z informacji wynika, że zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna z kierujących jest poszkodowana. Nasi strażacy niezwłocznie przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia - mówi Mateusz Wójcik, prezes OSP Skierniewice.