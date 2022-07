Wypadek w Gałkowicach Starych (gmina Kamieńsk). Zderzenie 2 ciężarówek, 1 osoba ranna. ZDJĘCIA

Policjanci wstępnie ustalili, że jeden z kierowców zaczął zwalniać, by skręcić w lewo, drugi prawdopodobnie nie wyhamował i najechał na tył poprzedzającej ciężarówki. W wyniku zdarzenia jedna z ciężarówek przewróciła się na bok. Do szpitala przewieziony został jeden z kierowców, ale na szczęście nie doznał on poważnych obrażeń - mówi aspirant Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Jak dodaje, zdarzenie najprawdopodobniej postanie zakwalifikowane jako kolizja, a sprawca ukarany będzie mandatem.