Wypadek w gminie Kodrąb. Pijany kierowca seicento wymusił pierwszeństwo

2,6 promila alkoholu w organizmie miał kierowca fiata, który w miejscowości Kodrąb doprowadził do zderzenia z motocyklistą. Okazało się, że 41-letni sprawca nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i nie po raz pierwszy wsiadł za kierownicę na „podwójnym gazie". Uprawnień do kierowania motocyklem nie miał również jadący jednośladem.

Do zdarzenia doszło w środę, 27 lipca, kilka minut po godzinie 21. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że kierujący seicento wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kierunku Przedborza od Radomska motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. 21-letni kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala. Mężczyzna ten był trzeźwy. Natomiast sprawca zdarzenia miał w organizmie 2,6 promila alkoholu.

Dodatkowo wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Kodrąb nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i nie po raz pierwszy wsiadł za kierownicę na podwójnym gazie. Prawo jazdy stracił w 2017 roku.