Wypadek w Karlinie na DK91 pod Piotrkowem. Zderzenie busa z ciężarówką i osobówką. Droga była zablokowana - 9.07.2021 - ZDJĘCIA Marek Obszarny

Do wypadku doszło w piątek (9 lipca 2021) przed godz. 9:00 w Karlinie na DK91 pod Piotrkowem. Na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do wsi Doły Brzeskie, zderzyły się trzy samochody - bus, osobowy i ciężarowy. Jedna osoba została ranna. Droga była całkowicie zablokowana do godz. 11.