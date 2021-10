Wypadek w Łęczycy. Potrącenie dwóch nastolatek na przejściu dla pieszych!

Do zdarzenia doszło we wtorek (5 października) około godz. 16.30 na ulicy Belwederskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Ozorkowską. Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że 50-letni kierowca mercedesa, jadąc od ulicy Sienkiewicza potrącił dwie 13-latki, które przechodził przez jezdnię po przejściu dla pieszych z jego lewej strony na prawą.

Piesze z obrażeniami kończyn trafiły do łódzkiego szpitala. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przeprowadzone przez mundurowych badanie potwierdziło, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Wszystkie okoliczność tego wypadku wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów.

- Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie ma pierwszeństwo przed pojazdem. Taki przepis między innymi obowiązuje od początku czerwca tego roku. W skutek jego złamania, minionej doby dwie 13-latki trafiły do szpitala. Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejść dla pieszych - czytamy na stronie KPP w Łęczycy.