Wypadek w Łyskorni pod Wieluniem. Auto wpadło do rowu. Czy kierowca był pijany!

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca forda jadąc drogą relacji Łyskornia-Młynisko stracił nagle panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na miejsce wezwano policję i karetkę pogotowia, która udzieliła pomocy medycznej poszkodowanemu.

-36-letni mężczyzna, którego policjanci zastali przy aucie był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponieważ twierdził, że to nie on kierował pojazdem, a nikogo innego nie było na miejscu zdarzenia został zatrzymany do wyjaśnienia. Mieszkańcowi powiatu wieluńskiego pobrano krew do badań. Obecnie policja ustala okoliczności zdarzenia - mówi Monika Klonowska z wieluńskiej policji.