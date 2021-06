Wypadek w Mąkolicach w powiecie zgierskim. Wypadek autobusu szkolnego, kierowca w ciężkim stanie!

Wypadek autokaru szkolnego w Mąkolicach

Do wypadku doszło około godz. 14 we wsi Mąkolice w powiecie zgierskim. Kierujący autobusem 67-mieszkaniec powiatu łowickiego podczas jazdy nagle zasłabł, wjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie posesji.

Mężczyzna był reanimowany na miejscu, następnie został przewieziony helikopterem LPR do Łodzi

Autokarem podróżowało 17 osób, w tym 15 dzieci, wychowawca oraz kierowca.

Na miejsce skierowano śmigłowiec LPR, dwie karetki pogotowia ratunkowego i straż pożarną, 7 zastępów straży pożarnej.