Wypadek w Olszowej koło Ujazdu. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR. Niebezpiecznie było też w Lubochni i Wygodzie ZOBACZ ZDJĘCIA

Do wypadku w Olszowej koło Ujazdu doszło we wtorek, 27 lipca, ok. godz. 17.30. Na prostym odcinku drogi między Ujazdem a Będkowem doszło do zderzenia samochodów osobowych. Jak się okazało, w zdarzeniu brały udział trzy samochody, ale jeden z nich odjechał z miejsca zdarzenia, został zatrzymany kilka kilometrów dalej.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce za pomocą urządzeń hydraulicznych musieli stworzyć dostęp do jednej z osób poszkodowanych, która pozostawała w samochodzie. Została ona następnie przekazana pod opiekę pogotowia ratunkowego.

Łącznie poszkodowane zostały 3 osoby, w tym jedna zabrana przez ZRM do szpitala w Tomaszowie, druga przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wezwane na miejsce, a trzecia nie wymagała dalszej hospitalizacji.

Niebezpiecznie we wtorek było też w Lubochni. Na ulicy Łódzkiej koło południa dostawczy ford najechał na tył poprzedzającego go samochodu ciężarowego. W tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.