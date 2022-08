Wypadek w Piaszczycach w gminie Gomunice. Dwie osoby w szpitalu. Trwa ustalanie kierowcy

We wtorek, ok. godz. 19.40 w Piaszczycach (gm. Gomunice) doszło do wypadku drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący citroenem jadąc od strony Piaszczyc w kierunku Marianki na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwne pobocze, gdzie uderzył w drzewo. Następnie samochód obrócił się i wywrócił na dach.

W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 40 i 44 lat, mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, obaj trafili do szpitala. Jeden znajduje się w stanie zagrażającym życiu. Obaj znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, a przede wszystkim, który z mężczyzn kierował samochodem.