Wypadek w Piotrkowie. Pijany kierowca staranował słup i ogrodzenie na Wojska Polskiego ZDJĘCIA

Wypadek na Wojska Polskiego. Kierowca staranował ogrodzenie i słup, był pijany

We wtorek, po godzinie 23 w nocy, na ulicy Wojska Polskiego doszło do wypadku, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Jak podaje Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, 23-letni piotrkowianin nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie w słup oświetleniowy. Pasażer mercedesa odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala.

23-letni kierowca, jak się okazało, był pijany - miał ponad promil alkoholu w organizmie.