Wypadek w Piotrkowie. Potrąconym rowerzystą był pijany policjant. Nowe fakty w sprawie wypadku na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Narutowicza

Potrąconym rowerzystą był pijany policjant. Nowe fakty w sprawie wypadku na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Narutowicza w Piotrkowie

Do wypadku doszło we wtorek 24 maja 2022 roku po południu na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Narutowicza w Piotrkowie. Kobieta kierująca skodą fabią jechała ulicą Narutowicza w kierunku placu Kościuszki. Rowerzysta jechał natomiast ul. Sienkiewicza od strony ul. Słowackiego. Kobieta nie ustąpiła mu pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do potrącenia. Rannego rowerzystę zabrano do szpitala, odniósł obrażenia nogi.