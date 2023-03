Wypadek w Starych Gajęcicach, którego nie było. Pajęczańscy kryminalni rozwikłali sprawę, dwóch mężczyzn z zarzutami Natalia Ptak

zdjęcie poglądowe

Pajęczańscy kryminalni rozwikłali zagadkę potrącenia, do którego miało dojść 11 lutego w Starych Gajęcicach. Jak się okazało poszkodowani poruszali się motorowerem i przewrócili się nim do rowu. By uniknąć odpowiedzialności, zeznali, że zostali potrąceni.