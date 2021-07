Wypadek z udziałem karetki i dwóch aut na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Trzy osoby trafiły do szpitala! ZDJĘCIA

Do wypadku z udziałem karetki i dwóch innych aut doszło we wtorek (27 lipca) po godz. 6.20, na autostradzie A1, na węźle Piotrków Południe. Jak wynika z ustaleń policji, w zdarzeniu brały udział aż trzy pojazdy - audi A6, audi A3 i karetka pogotowia.

- Kierujący audi A6, jadąc w kierunku Łodzi, nie zachował ostrożności i odpowiedniej odległości za poprzedzającym go pojazdem, i najechał na tył audi A3. Z kolei audi A3 najechało na tył karetki. Na szczęście był to przejazd techniczny, do serwisu, więc w karetce nie było pacjentów - informuje st. asp. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie.