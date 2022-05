Wypadek z udziałem motocyklisty w Ujeździe. Na miejscu śmigłowiec LPR Dag

Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło w poniedziałek (23 maja) ok. godziny 17 przy placu Wolności w Ujeździe. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.