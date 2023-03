Wypadki w miejscu pracy. Nie uwierzysz, jakie wypadki zdarzają się pracownikom Urzędu Miasta Łodzi.

WYPADKI W PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI W 2020 ROKU

W 2020 roku w łódzkim magistracie doszło właśnie do trzynastu wypadków przy pracy. W Urzędzie Miasta Łódź działa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której zadaniem jest między innymi dokonywanie przeglądów warunków pracy, działa też standardowy instytucjach publicznych Oddział do spraw Bezpieczeństwa Higieny Pracy. Oba ciała prowadzą doraźne kontrole, także na zlecenia pracowników, sporządzają też coś na kształt protokołów powypadkowych. Do jakiego typu wypadków przy pracy doszło w UMŁ w 2020 roku? Oto przykłady, choć nie wszystkie zawierają opis urazów czy obrażeń.