Wypalenie zawodowe. Objawy wypalenia zawodowego a objawy depresji. Jak odróżnić wypalenie zawodowe od depresji? 3.06.2021

Uogólniona natomiast utrata zainteresowań i zdolności do przeżywania zadowolenia i radości, to coś innego niż wypalenie zawodowe. Symptomy te są, owszem, typowe dla depresji, ale o rozpoznaniu choroby lekarz psychiatra może powiedzieć dopiero po osobistym zbadaniu pacjenta, po trwającej kilkadziesiąt minut rozmowie, w której będzie mógł dopytać o inne objawy i o moment w życiu, w którym te dolegliwości się pojawiły.

Wypalenie zawodowe może przypominać depresję, ale jego objawy, czy będzie to zmęczenie, czy może utrata motywacji albo zobojętnienie, mają związek przede wszystkim z wykonywaną pracą. Pozostałe obszary życia pozostają bez zmian - są tak samo przyjemne albo tak samo neutralne jak wcześniej, a nawet, w przeciwieństwie do pracy, mogą być miejscem wytchnienia albo źródłem zadowolenia i dobrego humoru.

Przyczyną zachorowania na depresję jest współwystąpienie i wzajemne oddziaływanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Z jednej strony jest człowiek ze swoją historią i niepowtarzalnym, własnym zestawem możliwości i niedostatków, z drugiej różne życiowe wydarzenia, często niezależne od woli czy starań tej osoby. Jedno wpływa na drugie, to drugie z kolei kształtuje pierwsze.

Zły nastrój albo zniechęcenie pojawiają się pod wpływem jakiegoś rozczarowania albo niepowodzenia

Zły nastrój albo zniechęcenie pojawiają się pod wpływem jakiegoś rozczarowania albo niepowodzenia i powodują, że do kolejnych zadań podchodzimy już z mniej optymistycznym nastawieniem. Przyjmowane przez nas postawy, posiadane oczekiwania, aktualny nastrój i inne wewnętrzne uwarunkowania wpływają na przeżywanie i interpretację zdarzeń, a w konsekwencji na podejmowanie wszystkich decyzji, od złożonych, wymagających stosowania skomplikowanych strategii, po najprostsze: czy w ogóle podjąć działanie, czy wycofać się, zrobić unik. Decyzje przynoszą jakiś wynik. Albo korzystny, z którego jesteśmy zadowoleni, albo niekorzystny, którego następstwem jest dalsze podkopywanie wiary we własne możliwości i to, że kolejne zadania tym bardziej urastają do rangi coraz większych problemów. W ten sposób rozkręca się błędne koło depresji, tak dalece, że w końcu perspektywa najzwyklejszego rozpoczęcia dnia staje się wyzwaniem nie do przezwyciężenia, a każde przebudzenie ze snu jest koszmarnym powrotem do przytłaczającej rzeczywistości, kolejną nadchodzącą katastrofą.