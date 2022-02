Wyrazili gotowość, że przyjmą święcenia. Uroczystość w łódzkiej katedrze

Uroczystość odbyła się w łódzkiej archikatedrze. Abp Grzegorz Ryś przewodniczył koncelebrowanej mszy św,

- Bardzo cieszymy się, że doczekaliśmy momentu, kiedy pierwszy raz w historii naszego Seminarium Redemptoris Mater w Łodzi zostaną przyjęci nowi alumni do grona kandydatów do święceń - powiedział ks. Michał Jaworski, rektor. Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater.

Kandydaci do diakonatu publicznie wyrazili swoją gotowość do przyjęcia w przyszłości Święceń Diakonatu i Prezbiteratu. Abp Grzegorz Ryś życzył alumnom, aby doświadczyli spotkania z Jezusem, które ich w pełni zafascynuje.

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Łodzi jest drugim w Polsce. Powołano je do życia w 2019 roku. W tym roku w czerwcu odbędą się pierwsze w jego historii święcenia kapłańskie. Przyjmie je łodzianin Hieronim Wróblewski

Pierwsze w Polsce takie seminarium powstało w Warszawie. Na świecie jest ich 125. We wszystkich studiuje około 150 kleryków. W łódzkim jest sześciu alumnów. To trzech obcokrajowców pochodzących z Włoch i Hiszpanii, a także trzech Polaków. Niemal wszyscy wychowali się w wielodzietnych rodzinach, a do wspólnot neokatechumenalnych należą ich rodzice. Pierwsze takie seminarium otworzył w 1988 roku w Rzymie Jan Paweł II. Było to związane z potrzebą towarzyszenia przez księży rodzinom z Drogi Neokatechumenalnej, wyjeżdżającym na misje w najbardziej z sekularyzowane rejony świata. Droga Neokatechumealna to jedna ze wspólnot Kościoła katolickiego. To dzieło nowej ewangelizacji, ma odnawiać życie chrześcijańskie w duchu Soboru Watykańskiego II. Drogę Neokatechumenalną powszechnie nazywa się Neokatechumenatem. Proponuje się ją ludziom ochrzczonym w wierze katolickiej, ale nie posiadają odpowiedniej formacji chrześcijańskiej.