Wyrok sądu w Łodzi. Dotyczył morderstwa w Łowiczu. Oskarżona i jej kochanek brutalnie zamordowali jej męża. Co postanowił sąd?

- Oskarżeni wspólnie zaplanowali i zrealizowali zbrodnię. Mieli jasny motyw działania. Chodziło o ostry konflikt między oskarżoną i jej małżonkiem. Sprawa rozwodowa trafiła do sądu i wszystko wskazywało na to, że jej wynik będzie niekorzystny dla oskarżonej. Dlatego zaplanowała zabójstwo razem z kochankiem, z którym łączyły ją silne więzy uczuciowe. Planowali wspólne życie i wspólną przyszłość, zaś na przeszkodzie stał im Miron B. Dlatego postanowili go usunąć – oznajmił sędzia Robert Koziciński uzasadniając wyrok.