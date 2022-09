Wyrok sądu w sprawie Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. Połączenie domów kultury jest nieważne

Za jej przyjęciem głosowali radni z KO i Łódzkiej Lewicy, przeciw byli zaś samorządowcy z PiS. Miejska Strefa Kultury w Łodzi oficjalnie rozpoczęła działalność 1 listopada 2021 roku. Jej dyrektorem jest Dorota Wodnicka , która wygrała konkurs na to stanowisko.

Przeciwko powstaniu Miejskiej Stefy Kultury protestowali pracownicy domów kultury, także reprezentanci środowisk sztuki i nauki, czy menadżerowie kultury. Zarzucano władzom miasta, że to m.in. droga do centralizacji kultury, zamiast zwiększania jej lokalności. Pierwszą uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania instytucji ze względów formalnych uchylił wojewoda łódzki.

Co dalej? Wygląda na to, że Urząd Miasta Łodzi nadal jest przekonany o słuszności swojego projektu, wkrótce zapewne odwoła się od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.