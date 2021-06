Wyrok w głośnej sprawie kierowcy, który po pijanemu przeleciał nad rondem w Rąbieniu

Kierowca cudem przeżył. Został zakleszczony w samochodzie i strażacy musieli go wydobywać z wraku pojazdu. Został mocno poturbowany i trafił do szpitala. Gdy się wykurował został przesłuchany przez prokuratora i usłyszał zarzuty. Dotyczyły tego, że po pijanemu – miał 1,4 promila alkoholu w organizmie – kierował samochodem i że „sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym”.

To był jeden z najsłynniejszych i najbardziej niezwykłych wypadków w Polsce, który zarejestrowały kamery ulicznego monitoringu. Doszło do niego po godz. 18 w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia 2020 roku w Rąbieniu pod Aleksandrowem Łódzkim.

- Oskarżony został zobowiązany do informowania sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co sześć miesięcy. Ponadto sąd orzekł wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres pięciu lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok zapadł w trybie dobrowolnego poddania się karze i nie został zaskarżony przez żadną ze stron – informuje sędzia Iwona Konopka, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi.

Pokłócił się z przyjaciółką i siadł za kierownicą

Podczas śledztwa Maciej K. przyznał się do winy i przeprosił za to, co zrobił. Wyjaśnił, że tego dnia wypił piwo i wódkę – około 300 gram. Następnie pokłócił się z przyjaciółką i wsiadł do auta, aby pojechać z Aleksandrowa do Łodzi. Nie zapamiętał momentu kraksy i lotu. Ocknął się dopiero wtedy, gdy strażacy wyciągali go z samochodu.